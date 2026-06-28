دافيد ألابا يشيد بامكانيات رياض محرز

أشاد قائد، ونجم منتخب النمسا، دافيد ألابا، بامكانيات قائد المنتخب الوطني رياض محرز، عقب المواجهة الأخيرة التي جمعتهما في كأس العالم 2026.

وصرح ألابا، لموقع “win win”، عقب تعادل منتخب النمسا، أمام المنتخب الوطني: “كانت الجودة عالية جدا، ونحن جد سعداء بالتأهل”.

كما وجه قائد منتخب النمسا، إشادة خاصة لقائد الخضر، أين قال: “محرز، هو أحد هؤلاء اللاعبين الذين يمتلكون جودة استثنائية، لكن لديهم أيضا المزيد من اللاعبين المميزين”.

يذكر أن رياض محرز، سجل هدفين في تعادل المنتخب الوطني، أمام النمسا، بثلاثة أهداف لمثلهما، وضمن بذلك الخضر تأهلهم للدور الـ32 من كأس العالم 2026.