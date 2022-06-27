دافيد تيزانو:”حفل إفتتاح الطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية الأفضل في تاريخ المنافسة”
بقلم فيصل زيان بوزيان
أبدى. دافيد تيزانو. رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر البحر المتوسط. إعجابه بحفل إفتتاح الألعاب المتوسطية 2022 بوهران.
وصرح، دافيد تيزانو، للإعلام، أمس الأحد على هامش حظوره منافسات اليوم الأول للكاراتي:” أنا سعيد بهذه البداية، منتخب الجزائر للكاراتي جيد”.
وأضاف تيزانو:”سنكمل في بذل مجهودات كبيرة، والناس هنا رائعين وهذا حافز بالنسبة للرياضيين اللذين كشفوا لي أنهم سعداء بالتواجد بالجزائر”.
كما أردف دافيد تيزانو:” أود أن أوجه شكري لرئيس الجمهورية الجزائرية تبون، على هذا الحفل الضخم لإفتتاح الطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية”.
وأكد تيزانو:”العرض بالدرون كان رائعاً، لأول مرة في حياتي أشاهد عرض كهذا، كما أشكر كذلك سليم دادا”.
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