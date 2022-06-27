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الرياضة

دافيد تيزانو:”حفل إفتتاح الطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية الأفضل في تاريخ المنافسة”

بقلم فيصل زيان بوزيان
دافيد تيزانو:”حفل إفتتاح الطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية الأفضل في تاريخ المنافسة”
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أبدى. دافيد تيزانو. رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر البحر المتوسط. إعجابه بحفل إفتتاح الألعاب المتوسطية 2022 بوهران.

وصرح، دافيد تيزانو، للإعلام، أمس الأحد على هامش حظوره منافسات اليوم الأول للكاراتي:” أنا سعيد بهذه البداية، منتخب الجزائر للكاراتي جيد”.

وأضاف تيزانو:”سنكمل في بذل مجهودات كبيرة، والناس هنا رائعين وهذا حافز بالنسبة للرياضيين اللذين كشفوا لي أنهم سعداء بالتواجد بالجزائر”.

كما أردف دافيد تيزانو:” أود أن أوجه شكري لرئيس الجمهورية الجزائرية تبون، على هذا الحفل الضخم لإفتتاح الطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية”.

وأكد تيزانو:”العرض بالدرون كان رائعاً، لأول مرة في حياتي أشاهد عرض كهذا، كما أشكر كذلك سليم دادا”.

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