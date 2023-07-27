دافيد سيلفا يعلن إعتزاله ميادين كرة القدم

أعلن النجم الإسباني دافيد سيلفا، اليوم الخميس، عن إعتزاله كرة القدم نهائيا، بعد الإصابة التي تلقاها مؤخرا في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

ونشر نجم المان سيتي والمنتخب الإسباني السابق سيلفا، فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر، أعلن فيه إعتزاله، وقال اللاعب:”هذا اليوم حزين بالنسبة لي، اليوم يجب أن أودع كل زملائي الذين لعبت معهم على أرض الملعب لأنهم كانوا أكثر من عائلة بالنسبة لي”.

وتوج دافيد سيلفا، بالعديد من الألقاب طيلة مسيرته، وهي 5 ألقاب من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى لقبين من كأس الاتحاد الإنجليزي.

و3 ألقاب من كأس الدرع الخيرية الإنجليزي و 5 ألقاب من بكأس كالرينج كاب، كما توج بلقبين من كأس ملك إسبانيا.

وعلى الصعيد الدولي، فاز سيلفا ببطولة كأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا، وبلقب يورو 2008 ويورو 2010 .