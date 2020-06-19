دالسغارد: “بن رحمة لاعب مُتعب”

اعترف مدافع نادي برينتفورد الإنجليزي، هنريك دالسغارد، بالمهارات الكبيرة لزميله الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، موضحا أن هذا الأخير يتعبه كثيرا في التدريبات.

وصرح هنريك دالسغارد، لصحيفة “ايفنينغ ستاندار”: “إنه لاعب متعب، فعندما تغلق المنافذ أمامه، وتكون متأكد من انتزاع الكرة منه، تجده يراوغك ويتركك عاجزا”.

وأضاف مدافع برينتفورد: “أنا متأكد من قدرته في الوصول إلى أبعد حد، فهو يمتلك القدرات لذلك، شرط أن يركز أكثر على الميدان، ويتعاون مع زملائه، مثلما يفعل حاليا”.

يذكر أن سعيد بن رحمة، يقدم أفضل مستوياته هذا الموسم، ما جعله محل اهتمام أكبر الأندية الأوروبية، على غرار تشيلسي، أرسنال، وغيرها.