دالسغارد: “بن رحمة مطالب بالتركيز لضمان صعود برينتفورد قبل رحيله لفريق آخر”

طالب مدافع برينتفورد الإنجليزي، هنريك دالسغارد، من زميله سعيد بن رحمة، الحفاظ على تركيزه، لضمان صعود الفريق للدوري الممتاز، قبل التفكير في العروض المقترحة عليه.

وقال دالسغارد، في تصريحات لـ”ايفنينغ ستاندار”: “بن رحمة، يعلم أنه قبل رحيله لأي فريق، عليه التألق مع برينتفورد، وإذا فقد تركيزه سيأثر ذلك علينا، لكنه لن يحرمنا من تحقيق الصعود”.

وأضاف مدافع برينتفورد: “عليه أن يتألق الآن، ويبرز قدراته في المباريات المقبلة، فهذا سيضمن لنا الصعود للدوري الممتاز”.

وتابع هنريك دالسغارد: “لا ندري إذا كان تحقيق الصعود للدوري الممتاز، سيجعله يغير رأيه، ويدفعه للاستمرار مع الفريق لموسم آخر”.