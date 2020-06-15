داليا البحيري تعلن إصابة زوجها بكورونا ومخاوف من إنتقال العدوى إليها

أعلنت الممثلة المصرية داليا البحيري، عن إصابة زوجها حسن سامي، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت البحيري، إنها خضعت مع إبنتها والعاملين في المنزل للفحص للتأكد من انتقال العدوى اليهم من عدمه، وستظهر النتيجة غدا.

وكتبت الفنانة على صفحتها بفايسبوك: ” أنا بألف حمد وشكر ليك يارب، لأن أنا عارفة ومتأكدة إن احنا عملنا اللي علينا وزيادة، حافظنا وقعدنا في البيت، وعقمنا وطهرنا، حسن جوزي طلع إيجابي كورونا، ربنا يشفيه ويعافيه يارب”.

وأضافت الممثلة المصرية: “إحنا كلنا عملنا مسحات، أنا والأولاد، واللي بيساعدونا في البيت، عشان نطمن، لأننا كنا مخالطين لحسن، وبإذن الله سنعرف النتيجة غدا”.