داليا البحيري معرّضة للحبس لهذا السبب

منحت المحكمة المصرية، أمس السبت، مهلة للفنانة المصرية داليا البحيري، حتى تاريخ 16 فيفري القادم، لإتمام التصالح مع مصلحة الضرائب، وإلا سيتم حبسها.

وذلك بعد تقديمها استئنافًا على قرار حبسها لمدة عامين، على إثر الاتهامات الموجهة لها، بإخفاء إيراداتها الحقيقة عن مصلحة الضرائب.

وفي حال عدم تسديدها للمبالغ المستحقة لوزارة المالية، فمن الممكن أن يتم تنفيذ الحكم عليها.

على صعيد آخر، فإن داليا البحيري شاركت في آخر أعمالها الدرامية، ضمن أحداث المسلسل الكوميدي “يوميات زوجة مفروسة”.

ومن المقرر أن تكون لها مشاركة جديدة في مسلسل بعنوان “أيام العسل”، وهو مسلسل يجمع نجوم من الخليج ومصر.