داليا شيح تتضامن مع فتاة من وهران لهذا السبب

تضامنت الفنانة الجزائرية الشابة، داليا شيح، مع تلميذة من وهران، بسبب طردها من طرف مدير المدرسة بسبب شعرها.

وقالت الفنانة في ستوري حسابها على أنستغرام: “هناك حكاية وقعت في مدرسة بوهران وأثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، وهي مهمة بالنسبة لي لأنني عشت وضعية مماثلة”.

وأضافت شيح: “التلميذة نايلة، طردها مدير المدرسة، بسبب أن شعرها مجعد، وطلب منها عدم العودة للدراسة قبل أن تملس شعرها”.

وأكدت داليا شيح أنها مصدومة من هذه الحكاية قائلة: “منذ متى لا يحق للتلميذ الدخول للدراسة بسبب شعره، نحن في وقت مرض، هناك أناس يموتون وآخرين لا يجدون العمل، التلاميذ مكثوا 7 أشهر دون دراسة”.

وتابعت الفنانة: “يجب أن يتعلم التلاميذ في المدرسة كيفية تقبل أنفسهم وتقبل الآخرين والثقة في أنفسهم”.

وفي الأخير، وجهت داليا شيح رسالة إلى التلميذة نايلة، مؤكدة دعمها لها.