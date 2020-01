داليا شيح تخرج عن صمتها وتكشف حقائق مثيرة عاشتها بطفولتها

View this post on Instagram

الفيديو اللي خرجت اليوم على يوتيوب بزاااف صعب و مؤثر وولا مرة كنت حابة نتكلم على كل المشاكل اللي تعرضتلها وصراتلي في حياتي الشخصية ، لكن اليوم كان عندي شجاعة حتى نحكيلكم عن الجزء المظلم من حياتي وكل شي خبيتو فقلبي من قبل ، نتمنى أنو اللقاء ينال إعجابكم وتفهموني وتعرفو دالية شيح كيما ما عرفتوها من قبل ❤️ الفيديو راهي فستوري Merci @samzirah pour ce beau moment de partage ❤️