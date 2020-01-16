داليا شيح تخرج عن صمتها وتكشف حقائق مثيرة عاشتها بطفولتها

فتحت داليا شيح قلبها، وتحدثت لأول مرة عن مرحلة صعبة من حياتها، خلال فترة دراستها بالثانوية، ومعاناتها من التنمر، في لقاء إعلامي لها.

وكشفت النجمة الجزائرية الشابة، أنها تعرضت لمواقف جد صعبة في سنتها الأولى بالثانوية قائلة: “قاموا بحرق شعري، ورموا علي الأكل بالمطعم، مما أثر في نفسيتي كثيرا”.

وأضافت الفنانة، أن ما تعرضت له، دفعها لكي توقف دراستها بعد شهر واحد، وسافرت لأمريكا حتى تحقق حلمها بدراسة الموسيقى.

وتابعت شيح: “بعد سنة من سفري لأمريكا، كان لابد لي من العودة لإكمال دراستي، وغيرت الثانوية، لكنني تعرضت لإعتداء من قبل تلاميذ أكبر مني سنا، أوصلني إلى المستشفى، وكان الأمر جد صعب”.

وأكدت الفنانة، أن كل هذه الأحداث، وما مرت به، دفعها للعمل أكثر من أجل مستقبلها، وتحقيق أحلامها في عالم الغناء.

وقالت داليا شيح، أنها قررت أن تكمل دراستها بالمراسلة، وساعدها في ذلك أساتذتها وعائلتها، وتحصلت على البكالوريا، ثم استفادت من منحة لدراسة الموسيقى في إسبانيا.

كما تحدثت النجمة الجزائرية خلال اللقاء، عن حبها لبلدها واعتزازها بثقافتها وتقاليدها.

وعبرت شيح، عن سعادتها في زواجها بالرغم من صغر سنها، مؤكدة أن زوجها والذي يحمل أصولا مكسيكية، يتفهمها ويدعمها في مشوارها الفني.