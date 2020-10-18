داليا شيح ترد على منتقدي لباس صاحبة أعلى معدل في البكالوريا ببجاية

فن وثقافة
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داليا شيح ترد على منتقدي لباس صاحبة أعلى معدل في البكالوريا ببجاية
بقلم زهيدة ث

ردت الفنانة الجزائرية الشابة داليا شيح، على منتقدي لباس التلميذة الجزائرية صاحبة أعلى معدل في شهادة البكالوريا على مستوى مدينة بجاية.

ونشرت الفنانة على صفحتها بأنستغرام صورة للتلميذة وكتبت: “مبروك عليها، أكيد والديها فخورين بها، أما بالنسبة للبقية، فلا تعليق.. مستورة وتنمروا عليها، التحضر في احترام الغير و عدم الحكم على الآخريين”.

تجدر الإشارة إلى أن التلميذة صاحبة أعلى معدل في شهادة البكالوريا على مستوى مدينة بجاية، قد تعرضت لهجوم كبير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتداءها اللباس الشرعي.

داليا شيح


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