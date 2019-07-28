داليا شيح تفاجئ جمهورها وتعلن عن دخولها القفص الذهبي

فن وثقافة
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داليا شيح تفاجئ جمهورها وتعلن عن دخولها القفص الذهبي
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت الفنانة الجزائرية الشابة، “داليا شيح”، أمس السبت، عن دخولها القفص الذهبي، عبر خاصية “الستوري”، على صفحتها الرسمية  بـ”الانستغرام”.

حيث نشرت “داليا شيح”، صورة ليدها ويد زوجها، وهما يضعان خاتم الزواج، وكتبت: “لقد قلت نعم”.

وأنهالت التهاني، على داليا شيح “21 سنة”، بعد إعلانها عن زواجها، أمس السبت، بالعاصمة الفرنسية باريس.

للتذكير، طرحت الفنانة الجزائرية، “داليا شيح”، أغنيتها الأخيرة “comment faire”، على شكل الفيديو كليب، عبر صفحتها على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”، وتقترب الأغنية من المليون مشاهدة، بعد  أقل من شهر  على إطلاقها.

داليا شيح


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