داليا شيح تفتتح حفل إليسا في الأولمبيا بباريس

ستشارك الفنانة الجزائرية الشابة داليا شيح، في حفل النجمة اللبنانية إليسا الضخم على المسرح الأسطوري الأولمبيا في باريس.

وأعلنت الفنانة الشابة على مشاركتها بهذا الحفل المنتظر عبر صفحتها على انستغرام وكتبت: “أنا جد متحمسة، مع الملكة إليسا يوم 6 نوفمبر”

هذا وتستعد الفنانة اللبنانية إليسا لإحياء حفلًا جماهيريًا ضخمًا بمسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس.

وتبدأ أسعار حفل تذاكر إليسا على مسرح الأولمبيا من 55 أورو إلى 139 أورو.

وأحيا على مسرح الأولمبيا العديد من نجوم مصر والوطن العربي، على رأسهم كوكب الشرق أم كلثوم.

وأحيت أم كلثوم حفلًا سابقًا في وقت النكسة عام 1967 وطلبت أجرًا عاليًا متبرعةً بجزء كبير منه لمساعدة الجيش المصري في أزمته.

وكانت الفنانة إليسا قد أثارت جدلًا واسعًا بعد إحيائها حفلًا غنائيًا كبيرًا في بغداد.

وفي التفاصيل، تداول رواد التواصل الاجتماعي أنباء عن ارتدائها درع واقي من الرصاص خوفًا من اغتيالها أثناء الغناء على المسرح.

لتخرج بعدها موضحةً عبر تويتر، أنه لا صحة لما يتم تداوله على بل كانت تُغني من قلبها للجمهور الذي تحبه، مشيرةً إلى أنها استمتعت كثيرًا بالأجواء.

للإشارة، فإن آخر أعمال إليسا، هي أغنية ياعم سلامتك، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

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https://www.instagram.com/p/CVycSgkstPb/

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