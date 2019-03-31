داليا شيح تفجر مفاجأة وتعلن عن عمل مشترك مع “كريس براون”

أعلنت النجمة الجزائرية الشابة، داليا شيح، عن عمل سيجمعها، مع النجم العالمي “كريس براون”، قريبا.

حيث نشرت شيح، عبر صفحتها الرسمية، على موقع الانستغرام، صورة تجمعها مع النجم العالمي.

وكتبت داليا شيح : ” لي الشرف أن أعلن عن مشاركتي مع كريس براون، في ريميكس لأغنية ” gotta have it all””.

وتفاعل محبو الفنانة الجزائرية مع هذا الخبر، وقاموا بتهنأتها على هذا العمل العالمي، والذي سيضاف لرصيد نجاحاتها.

وتقوم داليا حاليا، بتصوير فيديو كليب لأغنيتها “comment faire”، والذي ستظهر فيه النجمة، باللباس التقليدي الجزائري.

للتذكير، “كريس برواون”، هو مغني “ار اند بي” أمريكي، وهومؤلف وملحن ومخرج، حصل على عدة جوائز عالمية.