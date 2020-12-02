دامارجي: “سنراسل وزارة الصحة لمراجعة البروتوكول المعتمد في التدريبات والمنافسات”

كشف رئيس اللجنة الطبية، التابعة للفاف، جمال الدين دامارجي، سعيه لدى وزارة الصحة، لمراجعة البروتوكول المعتمد في التدريبات والمنافسات.

وصرح دامارجي، في حوار لـ(و.أ.ج): “وزارة الصحة نشرت تعليمة جديدة، تفيد أن اختبار “بي سي ار”، لا يؤكد التعافي من الفيروس، من أجل تحديد شروط استئناف العمل”.

وأضاف: “استنادا لهذه التعليمة الوزارية، سأراسل وزارة الصحة لمراجعة البروتوكول المعتمد حاليا في التدريبات، والمنافسات، لأن مراجعته باتت ضرورية لتحسين ظروف عمل الأندية”.

وأوضح دامارجي: “هذا الأمر ينطبق كذلك على كرة القدم، ما يعني أن اللاعب الذي يكون حالته ايجابية، عليه البقاء في الحجر لـ10 أيام، وفي حال لم تظهر عليه أعراض المرض، يمكنه العودة للمجموعة”.

وأردف رئيس اللجنة الطبية ، التابعة للفاف: “أما في حال ظهور علامات المرض، يجب على اللاعب الخضوع لفحوصات إضافية”.