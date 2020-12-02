دامارجي يؤيد فكرة عودة الجماهير لملاعب كرة القدم

أيّد جمال الدين دامارجي، رئيس اللجنة الطبية التابعة للفاف، فكرة عودة الجماهير لمدرجات الملاعب الكروية، بأعداد محدودة ومدروسة.

وقال دامارجي، في تصريح لـ(و.أ.ج): “أنا شخصيا مع فكرة عودة الجماهير إلى الملاعب، لكن بعدد مدروس، مع التطبيق الصارم لإجراءات التباعد المعتمدة”.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية ، التابعة للفاف: “الكثير من الأطراف كانت متخوفة من عودة المنافسة، لكنني متأكدة أن الأمور ستسير بشكل جيد، وفي الاتجاه السليم”.

وتابع جمال الدين دامارجي: “أعتقد أن خطورة تفشي الفيروس في ملاعب كرة القدم، أقل بكثير مما هو عليه الأمر في الأسواق”.