دامرجي: “سجلنا 146 إصابة بفيروس كورونا قبل انطلاق الموسم”

كشف رئيس اللجنة الطبية التابعة للفاف، جمال الدين دامرجي، عن تسجيل 146 إصابة بفيروس كورونا قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وصرح دامرجي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “سجلنا 146 إصابة بفيروس كورونا، في مختلف الأندية، منذ انطلاق التحضيرات للموسم الجديد”.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية التابعة للفاف: “من بين 146 حالة التي تم تسجيلها، 27 حالة منها خاصة بالمسيرين، وأطقم الأندية”.

وتعود عجلة المحترف الأول للدوران، اليوم الجمعة، بإجراء مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد، بعد توقف دام لأزيد من 8 أشهر، بسبب فيروس كورونا.