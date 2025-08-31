دام 5 أيام.. إخماد حريق الشريعة

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، عن إخماد حريق الشريعة في ولاية البليدة.

في حين، لا تزال عملية حراسة الحريق متواصلة، تحسبا لأي نشوب آخر للنيران.

يذكر أن مصالح الحماية المدنية تدخلت لإخماد هذا الحريق منذ 5 أيام، بالتحديد يوم الأربعاء 27 أوت على الساعة 3 و10 دقائق صباحاً.

وسخّرت الحماية المدنية لاخماد هذا الحريق وحدات الحماية المدنية لولاية البليدة، والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية البليدة. والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات للوحدة الوطنية. وكذا الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولايتي المدية، تيبازة. والمفرزة الجهوية لمكافحة حرائق الغابات المتواجدة بولايتي الشلف والبويرة. وطائرات الاخماد AT802، طائرات الاخماد BE200 التابعة للجيش الوطني الشعبي. مروحيات الحماية المدنية، مروحيات الجيش الوطني الشعبي.

كما تمت العملية تحت قيادة المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، مدير تنظيم و تنسيق العمليات و مدير الوقاية.

وأعلنت الحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي خلال يوم واحد حتى الساعة الثامنة صباحاً. حيث سجلت 13 حريقاً.

ومن 13 حريقا، لا تزال عملية الإخماد متواصلة في 3 مناطق. في حين تم إخماد نهائيا 10 حرائق.

ولاية تيبازة

حريق غابة بالمكان المسمى غابة سيدي أمحمد أڤلوش بلدية مسلمون

عملية الإخماد متواصلة

ولاية بجاية

في حين، لا تزال عملية الإخماد متواصلة بأدغال وأحراش بالمكان المسمى أسيال بلدية آيت إسماعيل.

كما تم إخماد نهائيًا لـ4 نيران أدغال وأحراش بالمكان المسمى دار ناصر بلدية بجاية. وأقنطاس بلدية فرعون، والمروج بلدية فرعون، وأخروب بلدية تيزي نبربر.

ولاية سطيف

أدغال وأحراش بالمكان المسمى العين الحامضة بلدية تيزي نبشار

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية تيزي وزو

أدغال وأحراش بالمكان المسمى مراقو بلدية تيزي غنيف

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية تلمسان

كما تمّ إخماد نهائيًا نيران غابة بالمكان المسمى دار مراسن بلدية الغزوات.

ولاية الطارف

غابة بالمكان المسمى عين المحارم دار عائشة بلدية العيون

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية وهران

كما تمّ إخماد نهائيًا نيران أدغال وأحراش بالمكان المسمى بالقرب من فوضوي لبلدية المرسى الكبير.

ولاية المدية

غابة بالمكان المسمى غابة بوتن بلدية بن شكاو

تم إخماد الحريق نهائيًا.