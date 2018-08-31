“داندي يونايتد” يُرسم إستقدامه مُدافع مولودية الجزائر “بوهنة”

أعلن نادي “داندي يونايتد” الأسكتلندي، وبصفة رسمية عن إستقدامه لمدافع مولودية الجزائر السابق، رشيد بوهنة، وهذا بعقد يستمر لموسمين قادمين.

وأبدى مُدرب الفريق “كسابا لازلو” عن إرتياحه لهذه الصفقة قائلا :”رشيد لاعب تابعناه لفترة طويلة، ونحن سعداء لتدعيم دفاعنا به”.

وعبّر “بوهنة” عن سعادته :”أنا فخور باللعب مع فريق مثل “داندي يونايتد”، وإظهار قُدراتي في الدوري الأسكتلندي، أنا مُتحمس كثيرا”.

يُذكر بأن المُدافع البالغ من العمر الـ27، سبق وأن خاض تجربة في المملكة البريطانية، وذلك لسنة واحدة مع “دونكاستر روفرز”.