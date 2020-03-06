دانون جرجرة الجزائر ترد على مديرية التجارة للبليدة

نفت شركة دانون جرجرة الجزائر، مساء الخميس، اتهامات مديرية التجارة لولاية البليدة.

واعتبرت شركة دانون جرجرة، أن الادعاءات الأخيرة لمديرية التجارة للبليدة خاطئة، وأنّ العقوبات الناتجة عن ذلك مجحفة.

واستغربت شركة دانون جرجرة الجزائر، من غياب الإجراء الكتابي، وعدم السماح للشركة بالمعارضة، حيث لم تستلم أي تقرير لحد الساعة، خاصة وأن هذا الإجراء أدى إلى قرار جسيم وهو تشميع المصنع بالبليدة.

وأضافت دانون جرجرة الجزائر “حاولنا لعديد من المرات الاتصال بالسلطات المحلية لفهم تفاصيل هذا القرار دون جدوى.

وقالت دانون جرجرة الجزائر، إنها واثقة من جودة منتجاتها، حيث تخضع لمتطلبات الجودة الدولية، التي تلتزم بها بشدة، مؤكدة أن جميع المواد الأولية المستخدمة في منتجاتها مطابقة للمعايير.

وأوضحت دانون جرجرة الجزائر، أن الصور التي تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خارجة عن الموضوع، ولا علاقة لها مع خطوط الإنتاج الفاعلة في مصنع البليدة، لأنها تتعلق بخط إنتاج تم إيقافه.

وأعلمت دانون جرجرة الجزائر أن مصنع البليدة حاصل على شهادة المطابقة الصحية الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.

وذكرت دانون جرجرة الجزائر أنها شركة منشأة وفقا للقانون الجزائري، موجودة في الجزائر منذ 20 عاما، ورائدة في مجال جمع الحليب منذ 2006.

وأضافت شركة دانون جرجرة الجزائر في السياق “نجمع 48 مليون لتر من الحليب سنويا، وتوظف 1200 عامل جزائري، مما يسمح لأكثر من 30 ألف شخص أن يكسبوا عيشهم.