دانييلا رحمة ومعتصم النهار معا لأول مرة في “قصة واقعية” من 10 حلقات

سيظهر كل من النجم السوري معتصم النهار والنجمة اللبنانية الشابة دانييلا رحمة، في عمل مشترك قريبا.

وحسب موقع مجلة “سيدتي”، اتفق المنتج جمال سنان مع النجمين، على مسلسل جديد مؤلف من 10 حلقات، وهو من إخراج المثنى صبح، وتأليف ريم حنا.

وأضاف ذات المصدر، أنه سينطلق تصوير العمل، الذي لم يتم اعتماد اسم نهائيّ له بعد، خلال أسبوع في بيروت.

ويناقش المسلسل، حالة اجتماعية غامضة ويعرض قصة مثيرة جداً للجدل، مأخوذة عن قصة حقيقية ومؤثرة.

وسيجمع هذا العمل، دانييلا رحمة ومعتصم النهار لأول مرة، في توليفة مميزة مع عدد كبير من نجوم الدراما اللبنانية.