داني ألفيس يتحول لحارس مرمى !!

تحول الظهير الأيمن الدولي البرازيلي داني ألفيس لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمنصب حارس مرمى سهرة اليوم الثلاثاء.

بمناسبة لقاء فريقه الباريسي أمام المُضيف سوشو في الدور ربع النهائي من منافسة كأس فرنسا الذي إنتهى بفوز البياسجي برباعية لهدف.

وفضل ألفيس خلافة زميله الحارس الألماني للفريق كيفن تراب الذي تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 91 بينما كان المدرب إيمري قد أجرى كل تغييراته.

وصنعت الحادثة الطريفة لألفيس الحدث في مواقع التواصل الإجتماعي خاصة وأن نجم السيلساو معروف بخرجاته الغريبة.