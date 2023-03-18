داني ألفيس يضرب عن الطعام في سجن برشلونة بسبب زوجته

يعيش النجم البرازيلي، داني ألفيس، أسوأ فترات حياته، بسبب المشاكل التي تراكمت عليه مؤخرا عقب دخوله السجن بتهمة الاغتصاب.

وكشفت آخر الأخبار التي نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، دخول هذا الأخير في اضراب عن الطعام في سجن برشلونة بسبب زوجته جوانا سانز.

كما أوضح ذات المصدر، بأن جوانا سانز، زارت مؤخرا داني ألفيس، في سجن برشلونة، أين طالبته بالطلاق.

وأضافت صحيفة “ذان ضن”، بأن مطالبة جوانا سانز، بالطلاق، أدخل الدولي البرازيلي في انهيار عصبي، وقرر الاضراب عن الطعام.

يذكر أن داني ألفيس، المدافع السابق لنادي برشلونة، لازال محتجزا في سجن برشلونة، في انتظار انتهاء الاجراءات القانونية المفروضة ضده بتهمة اغتصاب فتاة.