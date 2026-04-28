داودي: أولوية سوناطراك هي السوق الوطنية وتأمين إحتياجاتها

كشف نور الدين داودي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، أن الجزائر وشركة سوناطراك قد أطلقتا برنامجا إستثماريا واسعا للسنوات الخمس القادمة. يشمل مجالات الاستكشاف وتطوير الحقول والإنتاج، والتكرير وكذلك البتروكيمياء ذات القيمة المضافة العالية.

وأضاف داودي في كلمة له، خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من دراسة CEO Survey، أن شركة سوناطراك لديها إلتزام بتموين السوق وكذلك احترام تعهداتنا على الصعيد الدولي وهذه المسؤولية تضعنا أمام تحديات مستمرة. أما بالنسبة للأولويات فإن أولوية سوناطراك هي السوق الوطنية حيث يجب تأمين إحتياجاتها أولا. وبخصوص الإلتزامات الدولية لدينا عقود قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل مع الشركاء الأوروبيين لتزويدهم بالغاز الطبيعي. خاصة عبر خطي الأنابيب “ميدغاز” و”ترانسميد”.

وكشف ذات المتحدث، أنه لا يزال هناك الكثير لاستكشافه. وشركة سوناطراك الفاعل الرئيسي في هذا المجال فإن مساهمة الشركاء تبقى ضرورية سواء من حيث الاستثمار. أو من حيث نقل التكنولوجيا والتقنيات وهذا مهم جدا بالنظر إلى ما تبقى من موارد لم تكتشف بعد في الجزائر خصوصا مع تعقيد الطبقات الجيولوجية. مشيرا إلى أن الجزائر وسوناطراك قد أطلقتا برنامجا إستثماريا واسعا للسنوات الخمس القادمة يشمل مجالات الاستكشاف وتطوير الحقول والإنتاج. والتكرير وكذلك البتروكيمياء ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح داودي في سياق ذي صلة، أن زيادة الإحتياطات تمر حتما عبر تكثيف عمليات الحفر، وكذلك من خلال إدارة أكثر ذكاء للمكامن “الخزانات”. بالاعتماد على تقنيات مختلفة. مؤكدا أن الشركة تتابع عن كثب مختلف التطورات الجيوسياسية في العالم وتتفاعل معها بمرونة.

div>

