داودي: حفر حوالي 500 بئر استكشافية و950 بئر تطوير

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، أن المجمع سطر مخططا استثماريا واسعا من شأنه تعزيز نشاط الاستكشاف في المجال المنجمي الوطني للمحروقات بما يسمح بتجديد الاحتياطات الوطنية من النفط والغاز. مشيرا إلى أن نشاط الاستكشاف والإنتاج يمثل لوحده 75 بالمائة من استثمارات التطوير المقررة للفترة 2026-2030.

وأضاف داودي، في حديث لـ”وأج” بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة (24 فيفري) لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات. أن سوناطراك “تولي أهمية قصوى لنشاط الاستكشاف والإنتاج الذي يعتبر حيويا لأي شركة نفطية وغازية”. مشيرا الى أنه تم في هذا الإطار “تخصيص غلاف مالي معتبر على المدى المتوسط لتجسيد مشاريع إستثمار سوناطراك في هذا المجال”. ولهذا فإن نشاط الاستكشاف والإنتاج يمثل لوحده 75 بالمائة من استثمارات التطوير المقررة من طرف سوناطراك للفترة 2026-2030.

وأوضح المتحدث، أنه يرتقب تنفيذ برنامج استكشاف “ضخم” يغطي 66 بالمائة من المجال المنجمي الوطني للمحروقات ويتضمن حفر حوالي 500 بئر استكشافية. إلى جانب برنامج هام لاقتناء المسح الزلزالي ثلاثي وثنائي الأبعاد ودراسات المعالجة وإعادة المعالجة الجيولوجية والجيوفيزيائية. مضيفا أن استثمارات الإنتاج ستسمح، على وجه الخصوص. بحفر حوالي 950 بئر تطوير وإنجاز نحو 6300 عملية على الآبار الموجودة. مبرزا أن “26 بالمائة من الميزانية الإجمالية لاستثمارات الاستكشاف والإنتاج مبرمجة في إطار الشراكة”.

وأكد داودي أن هذا المخطط الاستثماري الهام على المدى المتوسط يهدف إلى تجديد قاعدة احتياطاتنا من المحروقات. ما سيمكن من تلبية احتياجات السوق الوطنية من المنتجات الطاقوية ودعم المشاريع الهيكلية الكبرى. التي أطلقتها بلادنا وتعزيز حصتنا في السوق. ومكانتنا كشريك آمن وموثوق تجاه زبائننا الدوليين”.

مشاريع ذات حجم عالمي قيد الإنجاز

وفي إطار برنامج طموح ومهيكل مخصص للتكرير والبتروكيمياء، أشار داودي إلى أن سوناطراك أطلقت عدة مشاريع ذات حجم عالمي ترمي إلى تقليص الواردات وتحقيق الإكتفاء الذاتي. ومن بين هذه المشاريع الجاري إنجازها بجهود ذاتية من طرف المجمع، مركب ميثيل ثالثي بوتيل إيثر بأرزيو. وهو مضاف مستورد حاليا يستعمل في تركيب البنزين، ومركب “ألكيل بنزين خطي” بسكيكدة الذي يوجه منتوجه لصناعة المنظفات ومواد التنظيف وكذا مركب أرزيو لإنتاج البولي بروبيلين.

وفي إطار الشراكة، تعمل سوناطراك مع الشركة التركية رونيسانس في مشروع “البولي بروبيلين” الجاري إنجازه حاليا في تركيا، يضيف السيد داودي الذي أكد أن المجمع يواصل مناقشة ودراسة مشاريع بتروكيميائية أخرى مرتبطة بإنتاج البلاستيك والميثانول مع عدة شركاء.

من جهة أخرى، وبخصوص الشراكات الدولية الأخيرة التي أبرمتها سوناطراك، لا سيما في إطار مناقصة بيد راوند 2024، أوضح الرئيس المدير العام أن سنة 2025 تميزت بإبرام ثمانية عقود محروقات مع كبرى الشركات الدولية، من بينها خمسة عقود في إطار المناقصة التي أطلقتها وكالة “ألنفط، وذلك في إطار القانون 19-13″. مضيفا أن سوناطراك تواصل حاليا محادثاتها مع العديد من الشركات الأخرى. من بينها شركات كبرى، لإبرام عقود محروقات جديدة. وذلك في إطار مختلف مذكرات التفاهم الموقعة في 2024 و2025”.

