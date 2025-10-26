داودي: سأجعل من سوناطراك أكثر قوة ومرونة رائدة إقليميا وعالميا لضمان الأمن الطاقوي

قال نور الدين داودي الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك، أن هذا الصرح يشكل قلب الصناعة الطاقوية في بلادنا وركيزة أساسية في مسارها التنموي.

وأوضح داودي عقب تنصيبه رئيسا مديرا عاما لسوناطراك، أن المنصب الذي تولاه هو شرف عظيم وما يرافقه من تطلعات كبرى ومسؤوليات جسيمة وتحديات متعددة. خاصة في ظل المتغيرات العميقة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستوى العالمي والاقليمي.

كما وعد داودي بالإستمرار في تحقيق وانجاز المشاريع رفقة اطارات المجمع. والإسهام في بناء مؤسسة اكثر قوة ومرونة. مؤسسة تنفتح على افاق جديدة وتستشرف المستقبل بثقة من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة. والابتكار في مجالات البحث والتطوير وتحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا وخدمتنا.

وأكد داودي، أن النجاح سيكون رهينة على الاستباق ومواكبة التحولات التكنولوجية وتعزيز ثقافة الإبتكار داخل سوناطراك. خاصة في ظل ظرف اقتصادي عالمي متسارع التغير حيث تتقاطع التحديات المتعلقة بامن الطاقة والتنمية المستدامة.

وأوضح داودي في سياق ذي صلة، أن الراس المال البشري اعظم ثروة تملكها سونطراك وسنعمل على تثميبن المواهب وصقل المهارات. من خلال العمل الجماعي والشفافية والصرامة والانضباط ليكون السبيل الامثل لمواجهة التحديات وتحويلها الى فرص. خاصة وأن رؤيتنا لمستقبل سونطراك يجب أن تكون مؤسسة رائدة اقليميا وعالميا قادرة على ضمان أمن الطاقة وتعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية.

