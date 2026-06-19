داودي: “سوناطراك وفرت كل الظروف لإنجاح المشروع الرياضي لمولودية الجزائر”

أبرز الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين بن داود، سعادته، وفخره، بتتويج مولودية الجزائر، بلقب البطولة، مؤكدا أن هذا التتويج جاء نتيجة مجهودات الجميع.

وصرح بن داود، خلال اشرافه على حفل تكريم مولودية الجزائر: “هذا التتويج يكتسي بالنسبة لنا في سوناطراك طعما خاصا ومعنا أعمق”.

كما أضاف: “مولودية الجزائر ليست مجرد نادي نرعاه او نسانده، بل هي جزء من الأسرة الرياضية التي نفخر بالإنتماء لها، ونعتز بمرافقتها في مسيرتها نحو النجاح والتألق”.

وأردف: “الأفراح التي يعيشها أنصار المولودية اليوم، هي أفراح نتقاسمها معهم بكل فخر واعتزاز، كون هذا الانجاز ثمر جهود جماعية شارك فيها اللاعبون، والادارة والجمهور الوفي”.

وتابع أبرز الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك: “هذا التتويج يعكس أيضا نجاح مشروع رياضي طموح، آمنت به سوناطراك، وحرصت على توفير كل الظروف الكفيلة بتجسيده”.

وختم نور الدين داودي: “نتمنى أن يكون هذا التتويج محطة للمزيد من التتويجات الأخرى لفريق مولودية الجزائر”.