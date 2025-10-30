داودي يستقبل وفدا عن شركة شيفرون الأمريكية

استقبل، يوم أمس، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي، بمقر المديرية العامة للشركة، وفدا عن شركة شيفرون الأمريكية.بقيادة مديرها التنفيذي لتطوير الأعمال المؤسسية، فرانك ماونت. وجرى هذا اللقاء بحضور إطارات مسيرة عن الشركتين.

واستغل فرانك ماونت فرصة هذا اللقاء لتقديم تهانيه إلى نورالدين داودي. عقب تعيينه على رأس مجمع سوناطراك.

وخلال هذه المقابلة، تبادل الطرفان الرؤى حول علاقات التعاون بين الشركتين. إضافة إلى مدى تقدم المحادثات الرامية إلى تجسيد اتفاقية المبادئ. التي تم توقيعها بين شركتي سوناطراك وشيفرون بتاريخ 13 جوان 2024.

وللتذكير، تعنى هذه الاتفاقية بتطوير الموارد النفطية والغازية في المناطق ذات الاهتمام المشترك التي تم تحديدها في حوضي أهنات وبركين بأهنات وبركين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور