داودي: 94.81 بالمائة من حاملي البكالوريا أكدوا تسجيلاتهم الجامعية

بلغ عدد الطلبة الذين أكدوا تسجيلاتهم الجامعية 402204 طالب. وهذا إلى غاية منتصف ليلة أمس الأربعاء إنتهاء فترة تأكيد الرغبات.

وقال عبد الجبار داودي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسبة الطلبة الذين أكدوا رغباتهم خلال فترة التسجيلات بلغ 94.81 بالمائة. وهذا من أصل 424226 طالب متحصل على شهادة البكالوريا دورة جوان 2026. مشيرا إلى أنه وبداية من اليوم ستشرع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في معالجة الرغبات، ليتم بعدها الإعلان عن نتائج التوجيه بعد غلق المنصة.

وأضاف داودي، أن مرحلة تأكيد الرغبات تمنح الطلبة فرصة أخيرة لمراجعة اختياراتهم قبل الشروع في معالجتها. سواء من خلال إعادة ترتيب التخصصات المدرجة ضمن استمارة الرغبات أو إضافة تخصصات جديدة، قبل تأكيد العملية بشكل نهائي. على أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيه يوم 30 جويلية.

وبخصوص الطلبة الذين لن يتحصلوا على أي تخصص من بين الإختيارات المقترحة، أو ما يعرف “بالاختيار صفر”، أوضح ذات المسؤول أن الوزارة خصصت لهم فرصة ثانية لإدراج رغبات جديدة خلال الفترة الممتدة من 31 جويلية إلى 2 أوت. على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه المعالجة يوم 7 أوت.

وأكد داودي، أن التسجيلات النهائية ستجرى خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 10 أوت، في إطار الرقمنة الشاملة للخدمات الجامعية. حيث تقتصر العملية على تسديد حقوق التسجيل الجامعي المقدرة بـ200 دينار باستعمال البطاقة الذهبية حصريا.

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