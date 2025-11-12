داودي ببرلين لعرض تقدم مشروعي إنتاج الهيدروجين وتصديره إلى أوروبا والممر الجنوبي للهيدروجين 

شارك نور الدين داودي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، برفقة وفد رفيع المستوى، اليوم ببرلين، في فعالية دولية هامة لعرض التقدم المحرز في مشروعي “تحالف الهيدروجين من الجزائر إلى أوروبا” (ALTEH2A) و”الممر الجنوبي للهيدروجين”.

المشروعان تنفذهما سوناطراك وسونلغاز مع شركة VNG AG (ألمانيا)، وشركة SNAM والممر البحري (إيطاليا). وكذا شركة Verbund Green Hydrogen (النمسا).

والهدف من هذا المشروع إنتاج الهيدروجين في الجزائر وتصديره إلى أوروبا.

وخلال اللقاء تم استعرض التقدم المحرز في هذا المشروع ومناقشة الشروط اللازمة لنجاح هذا التعاون الاستراتيجي.

وللإشارة، فإن تحالف ALTEH2A يستفيد من موارد الجزائر الهائلة من الطاقة المتجددة، ويستكشف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر لتزويد السوق الأوروبية عبر الممر الجنوبي، مما يخلق فرصًا جديدة للنمو المستدام والتعاون الدولي.

هذا، وقد حظيت المشاريع ضمن إطار ممر جنوب الهيدروجين باعتراف المفوضية الأوروبية كمشاريع ذات مصلحة مشتركة، مما يؤكد أهميتها الاستراتيجية للبنية التحتية للطاقة العابرة للحدود في جانفي 2025.

وجدّدت حكومات الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا التزامها المشترك بتوقيع إعلان دعم سياسي لهذا الممر.

وتم التوقيع في أكتوبر 2024 على مذكرة تفاهم بين سوناطراك، وسونلغاز، مع VNG الألمانية، وكذا سنام الإيطالية، وسيكوريدور، وأيضا VERBUND GREEN HYDROGEN النمساوية.

وتتعلق هذه الاتفاقية بالتنفيذ المشترك لدراسات عبر سلسلة قيمة الهيدروجين لتقييم جدوى وربحية مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر لتزويد السوق الأوروبية عبر ممر جنوب الهيدروجين.

ويمثل، بالنسبة لسوناطراك، تطوير قطاع الهيدروجين المتكامل فرصة تاريخية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الجزائر وأوروبا، مع المساهمة بشكل كبير في الزخم العالمي للطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.