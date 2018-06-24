دايخي حسين يمنح الجزائر أول ذهبية في ألعاب البحر المتوسط (تاراغونا)

حصد المصارع الجزائري، دايخي حسين، أول ميدالية ذهبية للجزائر، في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2018، الجارية فعالياتها بمدينة تاراغونا الإسبانية.

وتمكن المصارع الجزائري دايخي حسين، من أحراز الميدالية الذهبية، في رياضة الكراتي دو، في وزن أكثر من 84 كلغ.

وجاءت هذه الميدالية لتضاف إلى البرونزية التي أحرزها وليد بوعبعوب في اليوم الثاني من هذه الألعاب، في رياضة الكراتي، صنف أقل من 75 كلغ.

وتطمح البعثة الجزائرية، لحصد المزيد من الميداليات خلال الأيام المقبلة من ألعاب البحر المتوسط، ورفع رصيد الجزائر، في هذه الألعاب.