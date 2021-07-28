“دايلي مايل” البريطانية: “محرز يبدع في أول ظهور هذا الموسم” !

أشادت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية بأداء النجم الجزائري “رياض محرز” في أول مباراة ودية خاضها نادي مانشستر سيتي أمام بريستون نورث إند والتي إنتهت لصالح السيتي بنتيجة هدفين لصفر.

وفي تقرير مطول نشرته الصحيفة البريطانية، أكدت أنه ما يمكن استخلاصه من المباراة، أن محرز دائما ما يبدع من أول لمسة، وهدفه من ركلة حرة مباشرة يؤكد قيمته الفنية كما أنه يتواجد في لياقة بدنية رائعة.

أما موقع “مانشستر إيفنينغ” فقد وصف “محرز” باللاعب الخارق ومنحه أعلى علامة في المباراة، ليؤكد رياض جودته من جديد وأنه لن يتكر أي فرصة لأي لاعب كان من أجل أخذ مكانته الأساسية في تشكيلة “غوارديولا”.