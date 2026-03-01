دايلي ميل: انفجار في قاعدة سلاح الجو البريطاني بقبرص

دوّى انفجار قوي، قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي، داخل قاعدة سلاح الجو البريطاني في أكروتيري بمدينة ليماسول القبرصية. وذلك عقب إعلان حالة “تهديد أمني” في القواعد البريطانية بالمنطقة.

وبحسب ما أوردته صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، لم يتضح، حتى الآن، طبيعة الانفجار أو ما إذا كان مرتبطًا بالأحداث الجارية في إيران.

وذكرت دايلي مايل البريطانية أن هذا الانفجار يأتي في سياق توترات متصاعدة، خاصة بعد منح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إذنًا للولايات المتحدة بتنفيذ ضربات وصفت بـ“الدفاعية” على مواقع صواريخ إيرانية انطلاقًا من قواعد بريطانية.

ولا تزال المعلومات بشأن حجم الأضرار أو تسجيل إصابات غير مؤكدة، في ظل غياب بيانات رسمية توضح ملابسات الحادث. استنادا إلى الصحيفة البريطانية.