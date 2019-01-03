دا كوستا: “الكلمة الأخيرة تعود لبراهيمي”

أكد رئيس نادي بورتو البرتغالي، بينتو دا كوستا، أن القرار الأخير بخصوص بقاء ياسين براهيمي، في الفريق من عدمه، يعود للاعب.

وصرح دا كوستا، للصحافة البرتغالية: “موضوع براهمي، نوقش 200 مرة، وفقط براهيمي من يستطيع أن يقرر ما إذا كان سيستمر أم لا”.

وأضاف رئيس الدراغاو: “لقد تلقى براهيمي عرضنا، وهو يعرف الآن ما يمكننا أن نقدمه له، لديه لحق أيضا في اختيار أندية أخرى”.

يذكر أن ياسين براهيمي، مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، إلا أن اللاعب لم يتخذ بعد قراره النهائي.