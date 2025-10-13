دباري: “نستهدف العودة بكامل الزاد من خرجتنا المقبلة إلى مستغانم”

أكّد لاعب أولمبي الشلف، دباري عبد الحق، عزمه رفقة زملائه، على تحقيق الفوز، في الخرجة المقبلة التي ستقودهم إلى مستغانم، لمواجهة الترجي المحلي.

ونقلت الصفحة الرسمية لأولمبي الشلف، تصريحات دباري، أين قال: “تنتظرنا مباراة صعبة في الجولة المقبلة ضد ترجي مستغانم، والتي ستلعب على ميدان صعب”.

كما أضاف: “سنقدم أفضل ما لدينا للعودة بالنقاط الثلاث من مستغانم، حيث حضّرنا لأسبوع كامل من أجل الظهور في أفضل جاهزية”.

وتابع عبد الحق دباري: “نحن مجبرون على تحقيق الفوز ضد ترجي مستغانم، من أجل تجاوز المرحلة الحالية التي نمر بها”.

يذكر أن المبارة التي ستجمع أولمبي الشلف، بمضيفه ترجي مستغانم، والمقررة يوم الجمعة المقبل، تدخل ضمن الجولة الثامنة من البطولة المحترفة.