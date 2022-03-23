“دبزة ودماغ” بين أعضاء المجلس الولائي لخنشلة.. والرئيس يختمها بلكمة قاضية لأحد الأعضاء!
تحولت قاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي لولاية خنشلة لهذه العهدة، مع بداية أشغال أول دورة منذ تنصيبه، في سابقة هي الأولى من نوعها، إلى حلبة ملاكمة بين الأعضاء.
انتهت بعد نشوب خلافات حادة وتراشق بالتهم، إلى اشتباك بالأيدي، تخللها إصابة أحد الأعضاء من كتلة “الأفلان” بلكمة قوية من رئيس المجلس، أصابته بجرح بالغ على مستوى الرأس، استدعى نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى “أحمد بن بلة” في خنشلة،
أين تلقى الإسعافات قبل خضوعه لعملية جراحية ووضعه تحت العناية الطبية، ليتم تعليق أشغال الدورة إلى وقت غير مسمى، في انتظار ما سيؤول إليه هذا الحادث من تداعيات، مع بداية عقد مشاورات ثنائية مغلقة بين مختلف أطياف هيئة المجلس لرأب الصدع ومحاولة الوصول إلى توافق بين الأعضاء.
وقد بدأت شرارة نشوب الخلاف الذي تأزم إلى ملاسنات وتراشق بالتهم والدخول بعد ذلك في اشتباك بالأيدي بين أعضاء المجلس وانسحاب والي الولاية وطاقمه التنفيذي مباشرة بعد طلب أحد أعضاء المجلس من ممثلي الأسرة الإعلامية مغادرة قاعة المداولات لغرض دراسة أمر داخلي بين الأعضاء ورئيس المجلس.
الجلسة تم تعليقها إلى أجل غير مسمى بعد انسحاب الوالي وطاقمه
قبل أن يعقب عليه الرئيس بالرفض، مؤكدا أنه الوحيد الذي يخوّل له القانون أن يطلب من أي شخص خلال أشغال انعقاد الدورة مغادرة القاعة، تخلله نقاش حاد بين أعضاء كتلة “الأفلان” ورئيس المجلس من جهة، وبين هؤلاء وعدد من أعضاء كتل أخرى، ليضطر والي الولاية والأمين العام إلى مغادرة القاعة إلى حين عودة الوضعية لحالتها الطبيعية، إلا أن الوضع ازداد تأزما بين الأعضاء، لدرجة دخولهم جماعيا في اشتباك بالأيدي، نجم عنه إصابة أحد الأعضاء بجروح، ليتم تعليق الدورة إلى وقت غير مسمى، في انتظار ما ستصل إليه مساعي بعض العقلاء من حلول توافقية تهدئ الوضع وتقرب مختلف وجهات النظر على رأي يرضي جميع الأطراف.
طالع ايضا: خمسيني يضع حدا لحياته شنقا بمسكنه الريفي بمنطقة عڨلة لبعارة جنوب خنشلة
أقدم شخص في الخمسينات من العمر على وضع حد لحياته شنقا بمسكنه الريفي بمنطقة عڨلة لبعارة بصحراء النمامشة جنوب ولاية خنشلة.
أين عثر عليه مشنوقا وقد فارق الحياة، لتتنقل مباشرة مصالح الدرك الوطني الى عين المكان لمعاينة الجثة ومسرحها،
ليتم تحويلها من طرف الوحدة الثانوية للحماية المدنية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ششار
هذا وتعد هذه الحادثة الثانية في أقل من أسبوع بالولاية، في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية المختصة تحقيقا بشأن الحادثة .
طالع ايضا:خنشلة..إصابة شاب بصعقة كهربائية بعد صعوده على عمود كهربائي ببلدية المحمل
أصيب شاب يبلغ 23 سنة يقطن ببلدية المحمل في خنشلة بحروق من الدرجة الثالثة على مستوى اليد اليسرى، بالإضافة الى حرق على مستوى مختلف انحاء الجسم.
هذا وتدخلت مصالح الوحدة القطاعية للحماية المدنية المحمل، مساء اليوم، بالمكان المسمى طريق لكرايم بلدية المحمل دائرة اولاد رشاش من اجل هذا الحادث.
والذي تمثل في اصابة شاب بصعقة كهربائية بسبب صعوده على عمود كهربائي، لأسباب تبقى غامضة.
ليتم تحويله الى قاعة الاستعجالات ببلدية المحمل، كما قامت الجهات المختصة بالتحقيق بشأن هذا الحادث.
طالع ايضا: خنشلة: قتيل وجريح في حادث إصطدام دراجة نارية بسيارة في الحامة
لقي شخص حتفه اليوم إثر حادث مرور وقع على مستوى على مستوى الطريق الوطني رقم 88 بالحامة في ولاية خنشلة.
وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع بالضبط قرب الحاجز الامني للدرك الوطني ببلدية ودائرة الحامة في خنشلة وتمثل في اصطدام سيارة بدراجة نارية.
وأسفر الحادث عن إصابة شابين يبلغان من العمر (21 سنة و22 سنة).لهما إصابات متفاوتة الخطورة.
أين قدمت لهم الإسعافات الأولية وتحويلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى أحمد بن بلة في خنشلة.
وبعد المعاينة الطبية من طرف الطبيب المناوب تبين ان الشاب الذي يبلغ من العمر 22 سنة متوفي.
ومن جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيق بشأن هذا الحادث المميت .
طالع أيضا: 15 ضحية في حادث اصطدام حافلة نقل المسافرين وشاحنة في البويرة
وقع، اليوم الأحد، حادث مرور خطير، إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة بالطريق الوطني رقم 08 ببلدية سور الغزلان. و تشغل الحافلة خط بسكرة-الجزائر، حيث كان على متنها 44 مسافر.
كما خلف الحادث، إصابة 15 شخصا تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 71 سنة، حسب ما افاد به بيان من الحماية المدنية. في حين أشار البيان ذاته إلى أن الجرحى تم إسعافهم و نقلهم للمستشفى المحلي في البويرة.
طالع أيضا:
تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بولاية خنشلة، من توقيف عصابة إجرامية تتكون من 09 أشخاص. تورط أصحابها في قضية بيع وترويج المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.
بالإضافة كذلك إلى حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي. لغرض الإعداد لارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات. وإنشاء وتنظيم والمشاركة في عصابة أحياء.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود إثر تحريات باشرتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخنشلة. والتي أسفرت عن تحديد هوية شخص مسبوق قضائيا. يقوم رفقة مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات على مستوى حي الحسناوي بخنشلة. مستغلين مسكن مستأجر بذات الحي. لتقوم قوات الشرطة بعد التنسيق مع الجهات القضائية بإستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة التي مكنت من الكشف عن هوية المشتبه فيهم الذين يقومون بالمتاجرة بالمخدرات.
طالع ايضا:
وأوضح البيان، أنه تم وضع خطة وغلق جميع المنافذ. أين تمت عملية المداهمة التي مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي حاول الفرار. وبعد توقيفه واخضاعه لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزته على كمية من المخدرات راتنج القنب الهندي تقدر بـ4.9 غ. كما تم توقيف المشتبه فيه الثاني بحوزته كمية من المخدرات. كما تم توقيف سبعة أشخاص آخرين. ليصل عدد الموقوفين إلى 09 أشخاص تتراوح أعمراهم بين العقد الثاني و الثالث من العمر.
وبعد تفتيش المسكن المستأجر، تم حجز قطع من المخدرات معدة للترويج يقدر وزنها بـ 09.1 غ من راتنج القنب الهندي، أسلحة بيضاء متمثلة في سيف. 02 عصي بيسبول ، سكين ، 02 كيتور ، شفرة حلاقة ، لتصل كمية المخدرات الإجمالية التي تم حجزها إلى 16 غ من راتنج القنب الهندي مهيأة و معدة للترويج ، ليتم تحويل المحجوزات واقتياد المشتبه فيهم إلى مقر المصلحة على ذمة التحقيق .
بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم. تم تقديمهم أمام الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة