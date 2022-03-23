“دبزة ودماغ” بين أعضاء المجلس الولائي لخنشلة.. والرئيس يختمها بلكمة قاضية لأحد الأعضاء!

تحولت قاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي لولاية خنشلة لهذه العهدة، مع بداية أشغال أول دورة منذ تنصيبه، في سابقة هي الأولى من نوعها، إلى حلبة ملاكمة بين الأعضاء.

انتهت بعد نشوب خلافات حادة وتراشق بالتهم، إلى اشتباك بالأيدي، تخللها إصابة أحد الأعضاء من كتلة “الأفلان” بلكمة قوية من رئيس المجلس، أصابته بجرح بالغ على مستوى الرأس، استدعى نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى “أحمد بن بلة” في خنشلة،

أين تلقى الإسعافات قبل خضوعه لعملية جراحية ووضعه تحت العناية الطبية، ليتم تعليق أشغال الدورة إلى وقت غير مسمى، في انتظار ما سيؤول إليه هذا الحادث من تداعيات، مع بداية عقد مشاورات ثنائية مغلقة بين مختلف أطياف هيئة المجلس لرأب الصدع ومحاولة الوصول إلى توافق بين الأعضاء.

وقد بدأت شرارة نشوب الخلاف الذي تأزم إلى ملاسنات وتراشق بالتهم والدخول بعد ذلك في اشتباك بالأيدي بين أعضاء المجلس وانسحاب والي الولاية وطاقمه التنفيذي مباشرة بعد طلب أحد أعضاء المجلس من ممثلي الأسرة الإعلامية مغادرة قاعة المداولات لغرض دراسة أمر داخلي بين الأعضاء ورئيس المجلس.

الجلسة تم تعليقها إلى أجل غير مسمى بعد انسحاب الوالي وطاقمه

قبل أن يعقب عليه الرئيس بالرفض، مؤكدا أنه الوحيد الذي يخوّل له القانون أن يطلب من أي شخص خلال أشغال انعقاد الدورة مغادرة القاعة، تخلله نقاش حاد بين أعضاء كتلة “الأفلان” ورئيس المجلس من جهة، وبين هؤلاء وعدد من أعضاء كتل أخرى، ليضطر والي الولاية والأمين العام إلى مغادرة القاعة إلى حين عودة الوضعية لحالتها الطبيعية، إلا أن الوضع ازداد تأزما بين الأعضاء، لدرجة دخولهم جماعيا في اشتباك بالأيدي، نجم عنه إصابة أحد الأعضاء بجروح، ليتم تعليق الدورة إلى وقت غير مسمى، في انتظار ما ستصل إليه مساعي بعض العقلاء من حلول توافقية تهدئ الوضع وتقرب مختلف وجهات النظر على رأي يرضي جميع الأطراف.

طالع ايضا: خمسيني يضع حدا لحياته شنقا بمسكنه الريفي بمنطقة عڨلة لبعارة جنوب خنشلة

أقدم شخص في الخمسينات من العمر على وضع حد لحياته شنقا بمسكنه الريفي بمنطقة عڨلة لبعارة بصحراء النمامشة جنوب ولاية خنشلة.

أين عثر عليه مشنوقا وقد فارق الحياة، لتتنقل مباشرة مصالح الدرك الوطني الى عين المكان لمعاينة الجثة ومسرحها،

ليتم تحويلها من طرف الوحدة الثانوية للحماية المدنية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ششار

هذا وتعد هذه الحادثة الثانية في أقل من أسبوع بالولاية، في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية المختصة تحقيقا بشأن الحادثة .

طالع ايضا:خنشلة..إصابة شاب بصعقة كهربائية بعد صعوده على عمود كهربائي ببلدية المحمل

أصيب شاب يبلغ 23 سنة يقطن ببلدية المحمل في خنشلة بحروق من الدرجة الثالثة على مستوى اليد اليسرى، بالإضافة الى حرق على مستوى مختلف انحاء الجسم.

هذا وتدخلت مصالح الوحدة القطاعية للحماية المدنية المحمل، مساء اليوم، بالمكان المسمى طريق لكرايم بلدية المحمل دائرة اولاد رشاش من اجل هذا الحادث.

والذي تمثل في اصابة شاب بصعقة كهربائية بسبب صعوده على عمود كهربائي، لأسباب تبقى غامضة.

ليتم تحويله الى قاعة الاستعجالات ببلدية المحمل، كما قامت الجهات المختصة بالتحقيق بشأن هذا الحادث.

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