«دبزة ودماغ» بين إمام ومصل داخل مسجد في «الرشايڤة» بتيارت !

إمام يشتكي «الحڤرة» ومواطنون يتدخلون للدفاع عنه

شهد، ليلة أول، مسجد الصحابي الجليل «أبو بكر الصديق» ببلدية الرشايڤة بتيارت، ملاسنات كلامية تسببت في فوضى كبيرة، قبل أن تتوسع إلى أشخاص آخرين ويتطور الأمر إلى تشابك بين مؤيدي الإمام وقلة من معارضيه.

وحسب المعلومات التي استقتها «النهار» من شهود عيان، فإن القضية بدأت يوم الأحد قبيل صلاة المغرب، عندما تدخل أحد المصلين وطلب من مؤذن متطوع التوقف عن الآذان، بحجة أن ليس لديه رخصة، وتمت معالجة الوضع الذي كاد أن يعرف منحنى آخر.

غير أن تداعيات الخلاف امتدت إلى اليوم الثاني، حيث اعترض أحد المواطنين الإمام قرب مسكنه بعد صلاة العصر، وطلب منه التكفل بالآذان عوض المتطوع.

حيث وقعت مشادات بينه وبين الإمام تسببت في إصابة هذا الأخبر بجروح في اليد أثناء فتحه لصندوق سيارته نتيجة القلق والاستفزاز الذي تسبب فيه خصمه، مما أثار حفيظة الإمام الذي شعر بـ«الحڤرة»، خاصة أنه ينحدر من ولاية أخرى.

ووصل الخبر إلى مسامع عدد من المصلين الذين أبدوا استياء كبيرا من تدخل البعض في شؤون المسجد ومحاولتهم التحكم فيه.