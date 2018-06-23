«دبزة ودماغ».. وآيات قرآنية داخل المراحيض بمراكز «الباك»!

«النهار» ترصد أهم ما ميّز اليوم الثاني من تجاوزات

مقصيون من «الباك» بسبب الغش يعتدون بالضرب على عضو أمانة بثانوية بئر اغبالو

تلاميذ وأولياؤهم يحتجّون على منع رئيس مركز استخدام الآلات الحاسبة في باتنة

مترشحون يحتجّون على وجود أستاذة مع ابنتها الممتحنة بمروانة

عرف اليوم الثاني من امتحان شهادة البكالوريا تسجيل طرائف وحوادث غريبة، حيث تم تسجيل احتجاج أولياء وتلاميذ على منع إدخال الآلات الحاسبة إلى مركز الامتحان، وكذا وجود أستاذة حارسة مع ابنتها في نفس المركز بولاية باتنة، في حين عثر الأساتذة على قصاصات بها آيات قرآنية مرمية داخل المراحيض في البويرة.

1040 غياب و5 حالات غش في اليومين الأولين لامتحانات «الباك» بغرداية

سجّلت مديرية التربية بولاية غرداية 5 حالات غش كلها عبر استعمال الهاتف النقال بمركزي إجراء الأول يخص النظاميين، حيث تم تسجيل حالتي غش بمنطقة العطف والحالات المتبقية في مركز للأحرار. كما تم تسجيل 41 غيابا وتأخرا بالنسبة للطلبة النظاميين، فيما سجل أكبر عدد للغيابات في صفوف الأحرار بلغ 999 مترشح.

وقد شهدت أجواء البكالوريا في ولاية غرداية سيرورة عادية مقارنة بعدد من الولايات المجاورة، خاصة ما تعلق بالجانب الأمني، حيث سخرت المصالح الأمنية كل الظروف من أجل ضمان سير حسن للعملية، فيما غابت مظاهر التجمعات التي كانت تشهدها الولاية قرب مراكز الامتحان وفي مقاهي الأنترنت، في السنوات السابقة، بعد الإجراءات المشددة التي اتخذتها الوزارة الوصية.

مترشحون بمروانة يحتجّون رفضا لوجود أستاذة مع ابنتها

احتج، أول أمس، عشرات التلاميذ وأوليائهم أمام مركز ثانوية الإخوة العمراني بمدينة باتنة، بسبب ما اعتبره الممتحنون في شهادة البكالوريا ظلم رئيس المركز لهم، بمنعهم من استعمال الآلات الحاسبة العادية في مادة الرياضيات، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى نتائج يؤكدون أنها كارثية في هذه المادة، وهو ما سيؤثر سلبا على النتيجة العامة، وربما سيكون ذلك سببا مباشرا في رسوب عدد منهم.

وقال المحتجون وأولياؤهم في تصريح لـ«النهار»، إنّ رئيس المركز تعسف في تطبيق القانون بهذه الطريقة، خاصة وأنّ الآلات الحاسبة التي حرموا من استعمالها ليست مبرمجة، وحول هذا الانشغال، قالت المكلفة بالإعلام على مستوى مديرية التربية للولاية، لمياء بن الشريف، إن رئيس المركز طبّق القانون وسحب الآلات الحاسبة من الممتحنين بعد التأكد بأنها مبرمجة ويمكنها حتى تعيين الرسومات البيانية للمعادلات.

من جهتهم احتج عدد من أولياء الممتحنين في مركز ثانوية مروانة، بسبب تعيين أستاذة حارسة جنبا إلى جنب مع ابنتها التي تمتحن في نفس هذا المركز، حيث أدت الأستاذة عملها كحارسة في قسم مجاور للقسم الذي امتحنت فيه ابنتها، وهو ما لا يتوافق مع القانون الذي يفرض فصل مثل هذه الحالات.

من جهتها المكلفة بالإعلام بمديرية التربية لولاية باتنة، قالت إن سبب الإبقاء على الأستاذة كحارسة في نفس مركز مع ابنتها الممتحنة راجع إلى قلة الأساتذة الحرّاس، ثم أن مسؤولي المركز حرصوا على عدم تعيين الأستاذة كحارسة في نفس قسم ابنتها.