دبلوماسي تونسي سابق للنهار: قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب منطقي جدا

أكد السفير التونسي السابق عبد الله العبيدي، اليوم الجمعة، في مكالمة هاتفية جمعته مع تلفزيون النهار، أن قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربي منطقي جدا، خصوصا في ظل التراكمات والمواقف العدائية من جانب نظام “المخزن”.

والذي وصل الى الخطوط الحمراء، خصوصا بعد توزيع سفير المغرب في الأمم المتحدة مذكرة تدعو الى تقسيم الجزائر، بالإضافة الى التطبيع والتصريحات المعادية التي أطلقها وزير خارجية الكيان الصهيوني ضد الجزائر من الرباط.

واضاف نفس المتحدث، ان هناك نية الإساءة من الجانب المغربي في تصريحات عدائية تكررت في أكثر من مرة لمسؤولين كبار ووزراء وأعضاء في البرلمان وصل البعض منها للتهديد بالعمل العسكري !

وخصوصا بسبب ملف الصحراء الغربية، التي تبقى حسب الجزائر قضية تصفية استعمار، وهو الأمر الذي يرفضه نظام المخزن رغم الدعاوي الدولية وعلى رأسها الجزائر لإيجاد حل لهذا الملف.