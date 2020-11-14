دبلوماسي صحراوي: الإحتلال المغربي يحاول توريط بعض الأطراف الليبية ومنهم حفتر

قال الدبلوماسي الصحراوي حدي الكنتاوي، إن الإحتلال المغربي يحاول شراء ما يمكن شرائه وتوريط بعض الأطراف الليبية.

وأورد الدبلوماسي وممثل جبهة البوليساريو في السويد والنرويج لدى استضافته بتلفزيون النهار اليوم السبت، حول فتح قنصليات في الأراضي الصحراوية: “الاحتلال المغربي انطلق من استراتيجية اللاعب الوحيد في المنطقة، والصحراويون هم الوحيدون المخولون بفتح سفارات”.

وأضاف ذات المتحدث: “الإحتلال المغربي، يحاول شراء ما يمكن شرائه والعبث في الملف الليبي، من خلال توريط بعض الاطراف الليبية وحفتر حاول في الآونة الأخيرة أن يذهب في هذا الصدد وبعض الأنظمة الملكية الأخرى كالبحرين”.

وأكد الكنتاوي، إن كل من يقف ضد إرادة الشعب الصحراوي بإمكانه أن يبيع ويشتري، وأن يبتز الصحراويين من خلال خطوات غير مدروسة، وهذا لن يثني الشعب الصحراوي عن الدفاع والنضال.

وأشار الدبلوماسي الصحراوي، إلى إن الاحتلال المغربي لم يبخل في تغيير القواعد القانونية للصراع، وفي البحث من خلال حلفائه وعلى رأسهم الفرنسيين، عن شرعية مفقودة حول حقه في الصحراء الغربية.

وأضاف ذات المتحدث، إن التهاب المنطقة من ليبيا إلى مالي إلى الصحراء الغربية، ما هي إلا بفعل فاعل.

وشدد الدبلوماسي، على أن الصحراويين لا يريدون الحرب ولا الإندفاع إلى جر المنطقة إلى أتون حرب، ولكنها فرضت عليهم في السابق كما فرضت عليهم اليوم.