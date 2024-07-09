دبلوم مزدوج لطلبة مدرسة الفندقة موقع بين “ESHRA” و”أونجي” الدولية

ستوقع شركة الاستثمار السياحي المالكة للمدرسة العليا للفندقة “ESHRA” على اتفاقية مع واحدة من أكبر الجامعات الأوروبية “أونجي” لتدريس الطلبة والإطارات في مجالات الثقافة والسياحة والإطعام.

وحدد يوم الخميس الموافق للحادي عشر جويلية الجاري، كتاريخ للتوقيع على الاتفاقية ما بين المدير العام لشركة الاستثمار السياحي “SIH” إسماعيل شعلال المالكة للمدرسة العليا للفندقة والإطعام الواقعة غربي العاصمة بعين بنيان، و عميد جامعة “أونجي” المسيرة للمدرسة العليا للسياحة والضيافة.

وأكدت مراجع “النهار أنلاين” على أن طلبة المدرسة الذين سيخضعون لتكوينات عالية وفق معايير دولية من طرف كفاءات جزائرية وأجنبية، سيحصلون مستقبلا على شهادات تخرج “دبلوم” دولي مزدوج تمنحه المدرسة وجامعة “أونجي” الفرنسية المصنفة كأكبر جامعة على صعيد القارة الأوروبية في مجال السياحة والضيافة.

ومن المرتقب أن يتم التوقيع على اتفاقيات مع معاهد دولية مختصة في المجال مستقبلا من أجل إعطاء سمعة دولية للمدرسة، للتمكن من تكوين إطارات ومواهب شابة وإرساء صناعة سياحية وفندقية متطورة في الجزائر.

إلى ذلك، تشرف مدرسة الاستثمار الفندقي على انجاز عدة مشاريع فندقية وترميم أخرى على غرار “سيرتا” بقسنطينة الذي أعادت ترميمه وانتهت من العملية مؤخرا، كما انتهت من انجاز المقر الجديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، في انتظار الانتهاء من أشغال المركب السياحي بمحاذاة فندق الشيراتون الذي يحتوي على فرع للعلاج بمياه البحر.