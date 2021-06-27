دبوب: “الجزائري ولد علي له فضل في تأهل فلسطين لنهائي كأس العرب”

أبرز مدرب المنتخب الفلسطيني مكرم دبوب، الدور الكبير الذي لعبه سابقه المدرب الجزائري ولد علي، في تأهل منتخب فلسطين لنهائي كأس العرب 2021.

ونقلت وسائل إعلام عربية، تصريحات دبوب، أين قال: “الانجازات التي حققها المنتخب الفلسطيني، تعد استكمال للعمل الذي قام به المدرب السابق عبد الناصر بركات، ثم الجزائري نور الدين ولد علي”.

وأضاف الناخب الفلسطيني: “نحن بصدد الاستمرار في هذا المشوار، والحمد لله وفقنا إلى حد الآن”.

وتابع مكرم دبوب: “ولد علي أخ، وزميل، وصديق، قضينا 10 سنوات في فلسطين، ونحن نكن له التقدير والاحترام، وكان يتصل بنا قبل كل مباراة ليشجعنا، ونحن نشكره على ذلك”.

يذكر أن المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، أشرف على تديرب منتخب فلسطين لعدو سنوات، قبل أن يعتذر شهر أفريل الماضي، لعدم قدرته على مواصلة مهامه لأسباب عائلية، ليخلفه مكرم دبوب.