دبيشي :”تعرفون وضعية مُساهمنا الرئيسي ولهذا تأجلت الجمعية العامة”

الرياضة
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دبيشي :”تعرفون وضعية مُساهمنا الرئيسي ولهذا تأجلت الجمعية العامة”
بقلم إسماعيل عشاش

وضع الأمين العام لنادي إتحاد العاصمة، مُنير دبيشي النقاط على الحروف بخصوص وضعية الفريق ومُستقبله.

وأوضح بأن تأجيل الجمعية العامة، والتي كانت من المُفترض تنظيمها أمس الخميس، يعود لأسباب قانونية بحتة.

وقال في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى :”الجمعية يجب أن تُقام بحضور المُساهمين، وأنتم تعرفون وضعية المُساهم الأول في الفريق”.

وواصل :”الكثيرون لا يعرفون القانون، ويخلطون الأمور”.

وأردف :”ننتظر حضور المُتصرف الإداري خلال الجمعية القادمة، من أجل مواصلة خطوات التوقيع مع الشركة الجديدة”.

وختم :”الأمور تسير في الطريق الصحيح مع سيربور، ولكن التوقيع لا يأتي بين ليلة وضُحاها”.


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