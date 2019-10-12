دبيشي: “جاهزون للتوجه إلى “الفيفا” إذا تطلب الأمر ذلك”

أكد مسير اتحاد العاصمة منير دبيشي، استعاداد إدارة ناديه للتقدم بطعن في حال تعرض الفريق لأي عقوبة، والتوجه إلى “الفيفا”، في حل تطلب الأمر ذلك.

وصرح منير دبيشي، خلال ندوة صحفية: “إلى حد الآن لم نتعرض لأي عقوبة، وفي حال حدوث ذلك ستجتمع إدارة النادي لاتخاذ القرار اللازم”.

وأضاف: “في في حال تعرض فريقنا لأي عقوبة، سنلجأ للطعن، ونحن على إستعداد للتوجه إلى “الفيفا” إذا تطلب الأمر ذلك”.

وجاءت تصريحات مسير اتحاد العاصمة، منير دبيشي، عقب مقاطعة ناديه اليوم السبت، مباراة الداربي العاصمي، أمام مولودية الجزائر.