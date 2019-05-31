دبيشي: “خزينة الإتحاد انتعشت بـ3 ملايير بعد التتويج بالبطولة”

إستفاد نادي اتحاد العاصمة، من قيمة مالية معتبرة، مقدرة بـ3 ملايير سنتيم، من السلطات الولائية للعاصمة، نظير التتويج بلقب البطولة.

وكشف الكاتب العام لإتحاد العاصمة، منير دبيشي، للإذاعة الوطنية: “استفدنا من مكافأة بقيمة 3 ملايير سنتيم، من ولاية العاصمة، نظير تتويجنا بالبطولة”.

وأضاف دبيشي، في ذات الخصوص: “ما يجنيه النادي نظير تتويجه بلقب البطولة يبقى ضعيف جدا، مقارنة بما تصرفه الأندية طيلة الموسم الكروي”.

يذكر أن إتحاد العاصمة، توج بلقب البطولة الوطنية لموسم 2018-2019، وهي البطولة الثامنة في تاريخ النادي العاصمي.