دبيشي: ” سنضيف تأجيل مباراة بارادو وبلعباس إلى ملفنا لدى المحكمة”

إستنكر الأمين العام لفريق إتحاد العاصمة “منير دبيشي” تصرف الرابطة المحترفة لكرة القدم، بعد تأجيلها مباراة بارادو وإتحاد بلعباس بسبب تاريخ الفيفا.

وكان فريق إتحاد العاصمة قد طلب تأجيل مباراة الداربي أمام مولودية الجزائر لنفس السبب الشهر الماضي إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

وتحدث دبيشي عن تأجيل مباراة نادي بارادو أمام إتحاد بلعباس في تصريح للنهار اليوم الخميس قائلا:

“أضن أن فريق بارادو كان قد طلب تأجيل المباراة بعد إستدعاء لاعبه آدم زرقان إلى المنتخب الوطني، وقمنا بنفس الأمر خلال مباراة الداربي أمام مولودية الجزائر”

“هذا دليل على وجود المادة الـ29 التي تنص على عدم إجراء مباريات في تواريخ الفيفا، لكن للأسف هذه المادة لم تطبق في حالة إتحاد العاصمة”

وأضاف:”تكلمنا من قبل وأكدنا أن القانون إلى جانبنا وكنا سنستفيد من تأجيل اللقاء، والآن أضن أن السؤال يجب أن يوجه إلى المسؤولين على البرمجة في الرابطة”.

” ممكن أن نضيف تأجيل مباراة بلعباس أمام بارادو في ملفنا إلى التاس، ونستفسر عن قضية تأجل هذه المباراة، عكس مباراة الداربي أمام مولودية الجزائر”

وإختتم حديثه قائلا: “عازمين على الذهاب إلى أبعد الحدود، وسنلجأ إلى محكمة لوزان في حال عدم إنصافنا من طرف المحكمة الرياضية في الجزائر”.