دبيشي: “سنعقد الجمعية العامة شهر مارس قبل المرور للمرحلة الأخيرة”

كشف الأمين العام لاتحاد العاصمة، منير دبيشي، عن عقد جمعية عامة للفريق شهر مارس المقبل، قبل المصادقة والإمضاء مع الشركة الجديدة للفريق.

وصرح منير دبيشي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “الإتفاق مع شركة “سيبرو”، لا يمكن إتمامه في يوم أو إثنين، هناك مراحل يجب المرور عليها، وهي الآن في الطريق الصحيح”.

وأضاف: “سنعقد اجتماع آخر للجمعية العامة للفريق، يوم 12 مارس، لاتخاذ بعض الإجراءات، قبل بلوغ المرحلة الأخيرة، وهي المصادقة والإمضاء”.

يذكر أنه تم إلغاء الجمعية العامة للفريق التي كانت مقررة أمس الخميس، لغياب بعض الأعضاء، والمساهمين.