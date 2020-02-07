دبيشي: ” مدوار رفض تسليمنا محضر المكتب الفيدرالي”!

إتهم الأمين العام لفريق إتحاد العاصمة منير دبيشي رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، أنه كان وراء إخفاء محضر المكتب الفدرالي بمدينة ورقلة بوم 30 سبتمبر من العام الماضي.

وتحدث منير دبيشي صبيحة اليوم للقناة الإذاعية الثالثة عن تطورات قضية نقاط الداربي العاصمي أمام المولودية قائلا:

“طلبنا من الإتحادية أن تمنحنا محضر إجتماع المكتب الفيدرالي، إلا أن الرابطة رفضت لسمنا هذه الوثيقة بإعتبارها وثيقة رسمية”

وأضاف: “رئيس المحكمة الرياضية الجزائرية طلب من محامية الرابطة أن تمنحه محضر الرابطة، لكنها منحته بيان المكتب الفيدرالي الذي تم نشره على الإنترنت فقط، وهو ما دفع التاس لغلق الملف”.