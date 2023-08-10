دبيشي ممثلا للفاف في الجمعية العامة للاتحاد العربي لكرة القدم

يشارك السكريتير العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، منير دبيشي، اليوم الخميس في الجمعية العامة للاتحاد العربي لكرة القدم.

وكشفت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، عن تمثيل دبيشي لـ”الفاف”، خلال أشغال هذه الجمعية العامة العادية، المقررة بالسعودية.

وسيتم خلال أشغال هذه الجمعية العامة، المصادقة على التقريرين المالي، والحسابي للموسم الماضي، ومناقشة تعديل النظام الأساسي، بالإضافة آخر عضو ممثل للقارة الآسيوية.

يذكر أن منير دبيشي، يترأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالنيابة، منذ اعلان جهدي زفيزف استقالته، وإلى غاية اجراء الجمعية العامة الانتخابية لتعيين رئيس جديد للفاف.