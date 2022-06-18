دبيشي :” هذه هي شروط الترشّح لرئاسة الفاف”

كشف الأمين العام للإتحاد الجزائري لكرة القدم منير دبيشي عن الشروط الأساسية للترشّح لرئاسة الفاف خلفا للمستقيل شرف الدين عمارة.

وقال دبيشي في تصريح للتلفزيون العمومي اليوم السبت “يجب على المترشح أن يملك 17 عضوا معه. 12 أعضاء مع 5 احتياطيين”.

وأضاف ” يجب أن لا يملك ازدواجية في المناصب، التي تمنع تقدم اي مترشّح يملك منصبا في هيئة ما”.

وتطرّق دبيشي إلى موضوع مهلة تقديم الملفات “يوم 27 جوان هو أخر مهلة لتقديم الترشيحات لرئاسة الفاف”.

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