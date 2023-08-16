دبيشي يتنقل إلى أستراليا للمشاركة في مؤتمر “الفيفا”

تنقل الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، منير دبيشي، أمس الثلاثاء، إلى استراليا، للمشاركة في الدورة الثانية لمؤتمر “الفيفا”، المقررة انعقاده في سيدني.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، بأن هذه الدورة الثانية لمؤتمر الفيفا لكرة القدم النسائية، مقررة في الفترة ما بين 18 و19 أوت الجاري.

كما يأتي انعقاد هذه المؤتمر، على هامش نهائي كأس العالم للسيدات 2023، وسيناقض خلاله سبل تطوير كرة القدم النسائية.

يذكر أن الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، منير دبيشي، يتولى رئاسة “الفاف” بالنيابة، منذ استقالة جهيد زفيزف، وإلى غاية تعيين رئيس جديد للهئية.